путин утвердил новую Морскую доктрину россии - основными «угрозами» назвал США и НАТО

Президент рф владимир путин утвердил новую Морскую доктрину. Основными угрозами для россии назвал «курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО».
Об этом сообщают росСМИ.
Новая доктрина предусматривает активизацию морской деятельности рф на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.
В новой доктрине обозначены «границы и зоны национальных интересов» рф, прежде всего в Арктике, Черном, Охотском и Беринговом морях.
«Определяющим фактором в отношениях РФ с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры Альянса к границам страны», - говорится в новой доктрине РФ.
Кроме того, предполагается «усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в Крыму, увеличение доли плавающих под флагом россии судов и строительство новых портовых комплексов в Балтийском море».
россия планирует расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией.
Во время своего выступления путин также пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС россии получат гиперзвуковые комплексы «Циркон».
«Поставка Вооруженным силам РФ новейших гиперзвуковых комплексов «Циркон» начнется в ближайшие месяцы, первым на боевое дежурство с этими ракетами выйдет фрегат «Адмирал Горшков», - сказал Путин.