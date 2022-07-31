путин утвердил новую Морскую доктрину россии - основными «угрозами» назвал США и НАТО

Президент рф владимир путин утвердил новую Морскую доктрину. Основными угрозами для россии назвал «курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО».

Об этом сообщают росСМИ.

Новая доктрина предусматривает активизацию морской деятельности рф на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.

В новой доктрине обозначены «границы и зоны национальных интересов» рф, прежде всего в Арктике, Черном, Охотском и Беринговом морях.

«Определяющим фактором в отношениях РФ с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры Альянса к границам страны», - говорится в новой доктрине РФ.

Кроме того, предполагается «усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в Крыму, увеличение доли плавающих под флагом россии судов и строительство новых портовых комплексов в Балтийском море».

россия планирует расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией.

Во время своего выступления путин также пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС россии получат гиперзвуковые комплексы «Циркон».