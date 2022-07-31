Резников заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Италии

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию за новый пакет военной помощи для украинской армии.
Об этом Резников написал в Тwitter.
«Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Гуэрини за новый пакет военной помощи. Украинцы всегда помнят непоколебимую поддержку Италии», - написал Резников, не давая деталей.
Накануне министр обороны Украины Резников анонсировал поставку средств «для укрепления нашей обороноспособности» из США.