В Польше дали имя военной базе США, которая базируется в Познани, в честь генерала Костюшко

Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии предоставления имени новой военной базе под Познанью, где дислоцируются войска США.

Об этом сообщает Onet.pl.

Полное название этой базы – Военный комплекс имени генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Здесь будет базироваться V корпус сил США в Европе.

База названа в честь Тадеуша Костюшко, который является и польским, и американским национальным героем.

По словам польского министра, это название должно подчеркнуть очень крепкие и тесные отношения между Польшей и США.

«Эти отношения очень глубоко укоренены в истории обеих наших стран, тесные отношения между Польшей и Соединенными Штатами являются одним из столпов безопасности Польши, а также безопасности стран Североатлантического альянса на восточном фланге НАТО», - заявил Блащак.

По его словам, эти отношения «закреплены в глубокой истории, и одним из символов этих отношений является фигура Тадеуша Костюшко, героя двух наций - польской и американской».

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что руководство России пытается возродить «империю зла», но эти попытки терпят неудачу.