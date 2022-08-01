Косово до 1 сентября отложило замену сербских документов

Частично признанное Косово откладывает в месяц переход на национальные документы и номерные знаки.

Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

«В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения», - сказал он.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение правительства частично признанного Косово отложить свой план по замене сербских документов и номерных знаков. Об этом Боррель написал в Twitter.



«Приветствуем решение Косово перенести мероприятия на 1 сентября. Ожидайте, что все препятствия будут немедленно ликвидированы», - заявил он.

Боррель добавил, что нерешенные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для интеграции в ЕС.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение. Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.