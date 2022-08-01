Боеприпасы для HIMARS и калибра 155 мм: Байден подписал документ о выделении Украине военной помощи на $550 миллионов

Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи в размере $550 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(а) Федерального управления гражданской авиации распорядиться о выделении до 550 миллионов долларов на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказать помощь Украине и принять решения, требуемые в соответствии с таким разделом, для направления списания этих средств», - сказано в документе, опубликованном на сайте Белого Дома в понедельник вечером, 2 августа.

Ранее стало известно, что новый пакет предусматривает передачу Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных современных ракетных систем, известных как HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм.

Это уже 17-й пакет помощи безопасности с того момента, как Байден стал президентом.