45-й президент США Дональд Трамп, объявлявший о намерениях принять участие в выборах в 2024 году, считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Об этом Трамп заявил в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show, передает ЕП.

- Он (Путин) не смог бы этого сделать (напасть на Украину), если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать из НАТО: «Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО», и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение, – сказал он.

- А теперь я не думаю, что он (Путин) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине) бомбит. Ну, то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно, – считает Трамп.

Республиканец повторил свой тезис о том, что накопление россией войск у границы с Украиной было «отличной переговорной» тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить.

- Те здания, которые полностью сгорели, все эти мертвые люди. Потеряли много людей. Можно было достичь соглашения. Того всего не должно было произойти. Но если этому суждено было произойти, это можно было решить. И он (Путин) опрокинул 200 тысяч военных в границы для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы можете легко заключить соглашение, – добавил он.

Напомним, в марте прошлого года Офис национальной разведки США в своем докладе относительно вмешательства России в выборы американского президента в 2020 году указал, что президент рф владимир путин и ряд российских правительственных организаций приложили усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, а также поддерживали тогдашнего президента Трампа, подрывали общественное доверия к избирательному процессу и обостряли социально-политических споров в США.