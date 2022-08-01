США vs КНР: Тайвань усилил уровень боевой готовности, а Китай продолжает стягивать войска

После заявлений о вероятном прибытии Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в рамках своего турне по Азии Китай начал военные учения, а власти острова на случай конфликта, готовит бомбоубежища для мирных жителей.

Утром, 2 августа Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.

Самолет с Пелоси и ее делегацией приземлился на базе ВВС в условиях усиленной безопасности. Она посетила спикера нижней палаты парламента страны Азхара Азизана Харуна и запланировала обеденную встречу с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Несмотря на то, что официальных заявлений о посещения Тайваня не поступало, местные тайваньские СМИ пишут, что Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером, став самым высокопоставленным избранным официальным лицом США, посетившим Тайвань за более чем 25 лет.

На фоне ожидаемого визита, Министерство обороны Тайваня объявило усиление боевой готовности сроком с 2 до 4 августа пишет Reuters. Кроме того, по данным местных СМИ, ВВС Тайваня уже перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» французского производства на авиабазу в юго-восточном секторе Тайдун.

В свою очередь Китай предупредил о последствиях, заявив, что военные «не будут сидеть, сложа руки», если Пелоси продолжит визит.

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море, которые продлятся до 6 августа. В частности, по пляже ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь, ездит бронетехника, а в небе над Южно-Китайским морем видны вертолёты НОАК.

Из-за опасности нападения и ракетных обстрелов Тайвань создает новые укрытия в черте столичного города. Однако в качестве бомбоубежищ будут использоваться не специальные бункеры, а городская инфраструктура. Для защиты укрепляются подвальные автостоянки, метро и подземные торговые центры.

В столице Тайбэе имеется 4600 таких убежищ, в которых могут укрыться около 12 миллионов человек. Это более чем в четыре раза превышает население страны. Власти Тайбэя уже обновляют базу данных таких убежищ. Они размещают информацию об их местонахождении в приложении для смартфонов. А также проводят кампанию в социальных сетях и на плакатах. Чтобы люди знали, как найти ближайшее убежище.

Taiwan is preparing its air-raid shelters as rising tension with China combined with Russia's invasion of Ukraine raises new fears about the possibility of a Chinese attack on the democratic island.#Taiwan | #China | #TaiwanChina https://t.co/Cov48y66iM — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 2, 2022

Ранее сообщалось, что в программе визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не входит запланированная поездка на Тайвань.