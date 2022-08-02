В «Азове» решение российского суда назвали «поиском новых поводов и объяснений для военных преступлений»

В полку «Азов» заявили, что россия после публичной казни военнопленных в Оленовке ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений.

Таким образом, в полку прокомментировали решение верховного суда россии о признании полка «Азов» «террористической организацией».

«Недоимперия, ежедневно грозящая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал «мочить в сортирах», взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда. Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом! Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!» – говорится в заявлении полка.

Напомним, что ранее в омандир полка «Азов» пообещал месть за Оленевку – он говорит, что причастные будут казнены.