Зеленский поговорил со Столтенбергом – обсудили оружие, зерно и разминирование

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Офис Президента.

Генеральный секретарь Альянса выразил соболезнования в связи с убийством россией украинских военнопленных в Еленовке.

Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению.

«Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО. Он сделал упор на важности обеспечения полного финансирования указанной помощи», - говорится в сообщении.

Президент отдельно обсудил с Генеральным секретарем Североатлантического союза состояние разработки запросов Украины к НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставки необходимого оборудования.

Йенс Столтенберг приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправку из Одессы первого судна с зерном.

Глава государства пригласил Генерального секретаря НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа текущего года.