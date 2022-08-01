ЦИК признал избранными народными депутатами двух «Слуг народа»

ЦИК признал избранными народными депутатами Артема Михайлюка и Александра Васюка, баллотировавшихся на парламентских выборах от партии «Слуга народа».

Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

« 27 июля Комиссия получила Постановления ВР о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири. Они написали заявления о сложении депутатских полномочий. Поэтому избранными народными депутатами Комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Ивасюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под #142 и #143 соответственно в избирательном списке партии «Слуга народа»)», - говорится в сообщении.

Михайлюк IT-менеджер и бизнес-тренер, соучредитель и бывший CEO Helsi.me, сервис электронной записи на прием к врачу. Является действующим бенефициаром компаний «24/7. Медикал» и «ТИММАСТЕР», основатель ООО «Бизнес Шоу» и компании BizGames, возглавлял благотворительный фонд «Сердце к сердцу».

Васюк был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года. Является исполнительным директором «Ассоциации развития судейского самоуправления Украины». Руководитель «Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники».