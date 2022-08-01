Кабмин согласовал назначение нового главы Херсонской облгосадминистрации

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Правительство сегодня. Кадровый блок Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации», — написал Мельничук.

Он также отметил еще одно кадровое решение: так, Ковпашко Ирина Васильевна назначена заместителем Председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Ярослав Янушевич - заслуженный экономист Украины, кандидат экономических наук и доктор юридических наук. Он мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу, а еще чемпион мира по пейнтболу. Государственный служащий III ранга.

Работал в Министерстве финансов, Государственном комитете финансового мониторинга, Государственной финансовой инспекции, Государственной налоговой администрации и Государственной миграционной службе. Также имеет опыт управления государственным предприятием и банковским учреждением.

Руководил государственным предприятием «Документ» и положил начало образованию центров «Паспортный сервис»

До апреля 2016 г. Янушевич был исполнительным директором Украинского государственного центра радиочастот.