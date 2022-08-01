Шредер встретился с Путиным и говорит, что тот хочет переговоров об Украине

Седьмой немецкий канцлер Герхард Шредер, приятель российского диктатора владимира путина, побывал на прошлой неделе в Москве, после чего заявил, что глава страны-оккупанта «хочет переговоров» об Украине.

Об этом бывший глава совета директоров Роснефти заявил в интервью журналу Stern и телеканалу RTL/ntv, передает Liga.net.

Как выразился Шредер, «хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет найти решение путём переговоров».

- Первым успехом является соглашение о зерне, которое, возможно, может быть постепенно расширено до прекращения огня, - сказал он.

Шредер отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма вроде бы могут найти впоследствии – «может, не через 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении». Также, по словам прокремлевского политика Германии, альтернативой членству в НАТО для Украины может стать военный нейтралитет, как в Австрии.

Относительно частично захваченного россией Донбасса, говорит Шредер, нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели.

Немецкий политик добавил, что «нужно будет увидеть, вернется ли Путин к довоенной (вероятно, имеется в виду линия до 24 февраля. — Прим. ред.) линии разграничения в прекращении огня».

Как известно, бывшего канцлера (1998—2005) критикуют за близость к Путину и российской нефтегазовой отрасли. Шредер назвал тотальную войну рф против Украины «ошибкой российского правительства», но продолжает защищать свои контакты с Москвой: «С чего бы мне прекращать общение, которое законно и не принесет неприятностей для меня и моей семьи?».

В мае текущего года Шредер покинул пост председателя совета директоров российской госкомпании «Роснефть».