Сенат США в среду может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат США проведет в среду голосование по одобрению вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил лидер большинства Чак Шумер.

Об этом сообщает Reuters.

Дебаты, по словам Шумера, начнутся в 13:30 по Киеву.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) во вторник уже ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Соответствующее решение приняли во время вечернего заседания палаты.

За ратификацию протокола проголосовали 209 парламентариев, против - 46.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения россии в Украине. Однако, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было замедлено рядом требований со стороны Турции, которые удалось уладить.

Напомним, главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО.