Глава МИД подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление о назначении бывшего генерального прокурора Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии.

Об этом Кулеба сообщил в интервью «Укринформу».

«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии», - сказал он.

На вопрос, как он относится к практике политических назначений на дипломатические должности, Кулеба ответил, что такая практика всегда была и будет во всех странах, а не только в Украине.

«Посол должен отвечать определенным качествам. Ко мне иногда приходят люди с улицы и говорят: «Хочу быть послом». Я говорю: «Ладно, но вот почему мне кажется, что эта работа не для вас». А иногда я вижу, что «человек с улицы» реально может быть послом, так почему мне его не взять?», - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, Президент постоянно присматривается к кандидатам в приоритетные для него страны.

«Мы все — Андрей Ермак, я, Андрей Сибига (заместитель главы Офиса Президента. — Ред.) — постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный. Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла», - сказал он.

Министр считает, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Тем более, «ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке».

Напомним, что ранее Зеленский устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова и Ирину Венедиктову с должностей главы СБУ и Генерального прокурора Украины.

В то же время, по словам главы парламентской фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии, Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте.

19 июля Зеленский официально уволил Венедиктову.