Пентагон опроверг очередную ложь минобороны рф об уничтожении систем HIMARS в Украине

Министерство обороны США опровергло заявления оккупантов о якобы уничтожении шести американских ракетных систем HIMARS в Украине.

Об этом заявил представитель Пентагона Тодд Бриссил, комментируя соответствующие заявления министра обороны россии Сергея Шойгу, передает Reuters.

2 августа Шойгу заявил, что российские военные в Украине уничтожили шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS и более 200 ракет к ним.

- Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно неправдивы, - сказал спикер американского оборонного ведомства.

В то же время Тодд Бриссил подчеркнул, что ВСУ используют поставленные США и союзниками РСЗО «с сокрушительной точностью и эффективностью».