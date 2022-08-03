ЧНУ імені Петра Могили знову на першому місці серед ЗВО Миколаєва

Вітаємо всіх викладачів, студентів і співробітників ЧНУ імені Петра Могили з гарним результатом роботи – перше місце серед закладів вищої освіти Миколаєва!

Міністерство освіти і науки України щорічно складає консолідований рейтинг ЗВО нашої країни, де визначає 200 найкращий університетів України.

Згідно з загальним Консолідованим рейтингом університетів, Чорноморський національний університет імені Петра Могили в 2022 році посідає 55 місце.

Серед ЗВО південного регіону – шосте місце (рейтинг «Кращі вузи південного регіону України»), серед ЗВО Миколаєва – перше (рейтинг «Найкращі заклади освіти Миколаєва»).

Важливо, що ЧНУ імені Петра Могили щорічно залишається лідером серед закладів вищої освіти Миколаївщини, зокрема цьогоріч:

- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова посів 91 місце;

- Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – 99;

- Миколаївський національний аграрний університет – 128, 129 місце.

Пишаємося своїми здобутками, випускниками та викладачами!

Матеріал для публікації надано ЧНУ імені Петра Могили та розміщено на договірних умовах