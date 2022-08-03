Пелоси покинула Тайвань и отправилась в Южную Корею

Самолет спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.

Об этом сообщает BBC.

Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.

В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.

Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.

2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на все угрозы и предупреждения Китая, прилетела на Тайвань, который КНР считает своей территорией.

За ее самолетом в режиме online следили сотни тысяч человек. А на Тайване объявили один из уровней боевой готовности как реакцию на стягивание Китаем своих вооруженных сил.