Пелоси покинула Тайвань и отправилась в Южную Корею

Самолет спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.
Об этом сообщает BBC.
Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.
В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.
Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.
Nancy Pelosi департы # Тайвана после его спокойной посещения в #Тайване, он был похож на лист на Фриде. #USA #China #Pelosi pic.twitter.com/1c7AflzQAb— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) Август 3, 2022
2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на все угрозы и предупреждения Китая, прилетела на Тайвань, который КНР считает своей территорией.
За ее самолетом в режиме online следили сотни тысяч человек. А на Тайване объявили один из уровней боевой готовности как реакцию на стягивание Китаем своих вооруженных сил.