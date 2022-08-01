В Генштабе ВСУ рассказали, как в Британии проходит подготовка украинских военных

В Великобритании продолжается подготовка украинских военных для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ .

Обучение посетили заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и генерал-майор Эдуард Москалев, которые встретились с начальником штаба полевой армии вооруженных сил Великобритании генерал-майором Колином Вейром.

- Помощь от Великобритании в подготовке украинских воинов чрезвычайно важна для Украины. Мы ценим дружбу с Соединенным Королевством и благодарим за то, что они делают для того, чтобы украинцы сопротивлялись российскому агрессору. Подготовленные в Великобритании украинские военнослужащие показывают результат на поле боя, – отметил генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Украинские военнослужащие овладевают ведением огня из стрелкового оружия и тактической подготовкой, отрабатывают навыки стрельбы в составе подразделения и тактику передвижения на поле боя, ведение боя в городских и лесистых местностях.

Учения украинских военнослужащих проходят по сценарию, специально прописанному специалистами Великобритании, в том числе инструкторами пятого полка Стрельцов. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической стойкости, правильных действиях по эвакуации раненых. Реалистичность учений усиливалась использованием различных методов боевой симуляции, включая симуляцию боя, пиротехники и огнем сверху.