Украина отозвала своих миротворцев из Косово

Украина отзывает своих граждан из Косово, участвовавших в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR – Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Командование объединенных сил ВСУ.

«По состоянию на сегодняшний день в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих», - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что сейчас проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

«Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR», – уточнили в Командовании объединенных сил.

Отметим, что в марте Президент Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире по обороне государства против полномасштабного российского вторжения.