Гайду: Успешный экспорт украинской агропродукции – это судьбы миллионов людей

Разблокировка экспорта украинского зерна позволит украинским аграриям планировать будущее и поможет избежать продовольственного кризиса в мире. От его успеваемости зависят судьбы миллионов людей.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, комментируя первый выход украинского судна из черноморского порта за время полномасштабной войны.

Оно перевозит 26 тысяч тонн кукурузы и уже прибыло в Турцию, где должна пройти инспекционную проверку общей контрольной группой. За инспекцию отвечает координационный центр в Стамбуле. После нее судно должно доставить груз в Триполи (Ливан).

— Это важно, ведь позволяет украинским аграриям планировать будущее – посевную 2023 года, уплату налогов, зарплат, арендных выплат. Это судьбы миллионов людей! Каждая победа на экономическом фронте – гарантия стабильных успехов на военном фронте. И над этим успехом работала команда смелых людей во главе с Президентом Владимиром Зеленским, подчеркнул Александр Гайду.

Глава профильного комитета также добавил, что в портах Одессы ждут своей очереди еще несколько судов, которые могут перевозить от 10 до 60 тысяч тонн зерна. Они также были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

Однако, отметил он, Россия может коварно ударить в любой момент. Поэтому мы должны быть реалистами.