Новый генпрокурор Костин организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области

Новый генпрокурор Андрей Костин начинает кадровые перестановки в главном офисе и чистки в регионах.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В ряд областных подразделений прокуратуры уже направлено важное письмо. В письме сообщается, что приказом Генерального прокурора от 1.08.2022 №143 назначено служебное расследование с целью проверки причастности прокуроров органов прокуратуры Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей к совершению действий, порочащих звание прокурора и могут вызывать сомнение в его объективности, честности, независимости и неподкупности.

Напомним, ранее в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям специальных служб России информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

Также николаевские прокуратуры заключили соглашение с коллаборантами, поддерживавшими российских оккупантов – обвиняемые получили условные сроки вместо лишения свободы.