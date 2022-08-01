Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они продлятся с 4 по 7 августа в шести акваториях у острова.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что в этот период морским судам и самолетам нельзя заходить в акваторию и воздушное пространство районов, где проходят учения.

СМИ сообщают, что впервые в рамках учений Пекин применит гиперзвуковую ракету DF-17 «убийца авианосцев» и дальнобойную артиллерию.

Сообщается, что эти шесть зон, где проходят учения, окружают остров и иногда пересекаются с территориальными водами Тайваня, а некоторые даже очень близки к ключевым портам острова.

При этом Министерство обороны Тайваня заявило, что его вооруженные силы следят за происходящим.

«Мы не стремимся к эскалации, но мы не отступим, когда дело доходит до нашей безопасности и суверенитета», - заявили в ведомстве.

Между тем китайские государственные СМИ сообщают, что Пекин провел дальние артиллерийские учения по боевому обстрелу в Тайваньском проливе, отмечая, что «ожидаемые результаты были достигнуты».

«Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводило дальние стрельбы в Тайваньском проливе в четверг около 13:00 и нанесло точные удары по конкретным целям. Ожидаемые результаты были достигнуты», - пишет государственная вещательная компания CGTN.