Суд в Ливане снял арест с судна Laodecia, которое перевозит украденное украинское зерно – в МИД заявили, что это поощряет россию воровать и дальше

Украина разочарована решением суда в Ливии о снятии с ареста сирийского судна Laodecia, которое перевозит украденное российским украинским продовольствием.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД, обнародованном 4 августа.

В дипведомстве отметили, что, несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

«Решение ливанского суда позволяет судну Laodecia, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов с временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем», - отметили в МИД.

Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, а после разблокирования портов отправила первый зерновоз именно в эту страну.

Кроме того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, Киев предложил Бейруту купить находящуюся на Laodecia украинскую продукцию по льготной цене.

«Указанное решение фактически поощряет россия к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает свою продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера», – добавили в дипведомстве.

Напомним, что Ливан задержал судно с ворованным украинским зерном 31 июля.

Ранее сообщалось, что, 3 июля в Турции задержали российское судно , перевозившее украденное украинское зерно. Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.

Однако Турция отпустила корабль россии с краденым украинским зерном – в МИД пригласили турецкого посла в Киев.