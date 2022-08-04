КНДР выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия

КНДР отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием и назвала такое владение «правом на самооборону».

Об этом сообщил постпред КНДР при ООН.

В ходе проходящей в Нью-Йорке конференции по вопросам нераспространения ядерного оружия постпред Северной Кореи при ООН сказал, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в рамках законной процедуры по соответствующей статье, определенной в договоре.

«Никто не имеет ни права, ни оснований обвинять КНДР – страну, имеющую ядерное оружие и не являющуюся государством-участником (ДНЯО) – в реализации права на самооборону», – говорится в заявлении официального лица Северной Кореи.

Напомним, лидер КНДР заявил о полной поддержке путина и надеется на «продолжение добрососедских отношений».