Зеленский считает, что Китай может экономически надавить на рф и заставить остановить войну в Украине

Украина ищет возможность поговорить с лидером КНР о войне с россией, потому что Китай может повлиять на кремль.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post, пишет "Лига.net".

Украинский лидер призвал Китай использовать свое политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы остановить боевые действия.

– Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что может политически, экономически влиять на Россию. Китай – постоянный член Совета Безопасности ООН, – сказал Зеленский.

Президент заявил, что считает нужным поговорить с лидером КНР.

– Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпин год назад, – сказал он. – С момента начала крупномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно.

Зеленский сказал, что понимает, что Китай хочет сохранить «сбалансированное» отношение к войне, но важно отметить, что конфликт вызван неспровоцированным вторжением России на суверенную территорию Украины.

- Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они вторглись. Китай, как большая и мощная страна, может прийти и поставить российскую федерацию на место, – сказал Президент. – Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к России.

Зеленский дал понять, что, по его мнению, Китай имеет экономические рычаги давления на путина с целью прекращения войны.