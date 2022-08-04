Китай на учениях запустил ракеты возле Тайваня – они упали у берегов Японии

Япония заявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных его военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo, пишет «Бабель».

В морской экономической зоне Японии упали 5 баллистических ракет. Министр обороны Нобуо Киши заявил, что это первый раз, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в этих водах. Правительство Японии заявило дипломатический протест правительства Китая.

В четверг Китай отказался от встречи с министром иностранных дел Японии на полях саммита стран АСЕАН в Пномпене, назвав это следствием визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Из-за китайских учений отменено более 50 международных рейсов в и из Тайваня. Совет Тайваня по делам материка говорит, что Китай пытается вынудить международное сообщество прекратить поддержку острова. Из-за военной активности Китая ожидаются задержки глобальных перевозок и сбои в цепях поставок, поскольку коммерческие суда были вынуждены изменить маршрут.