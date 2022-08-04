Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА и заявил, что регион освободят от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Во время встречи Владимир Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как руководителем важного региона. Глава государства также подчеркнул, что Херсонщина непременно будет освобождена от российских кафиров, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Напомним, что в июле Зеленский уволил главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту. Вместо него временным главой ОГА был Дмитрий Бутрий.

Справка:

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность «финансы»), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность «правоведение») и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины («управление общественным развитием»). Доктор юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины. В 2013 году занимал должность генерального директора ГП «Документ». В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 – исполнительный директор предприятия «Украинский государственный центр радиочастот». С 2016 года – советник генерального директора ГП «Украинский государственный центр радиочастот». Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".