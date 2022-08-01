Верещук назвала заявление Amnesty International абсурдным и оскорбительным: «Мы на своей земле воюем за свою землю, поучать нас не надо»

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук раскритиковала заявление международной неправительственной организации Amnesty International, в которой заявили, что ВСУ хранят технику в жилых кварталах.

Свою позицию на этот счет Верещук написала у себя в Telegram-канале.

Как известно, в четверг, 4 августа, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет под названием «Украинская военная тактика ставит под угрозу мирное население». После публикации отчета последовала реакция ряда украинских политиков.

Ирина Верещук назвала заявление оскорбительным и отметила, что позицию организации можно понять как упрек в том, будто ВСУ создают опасность для граждан. В то же время, Украина воюет уже почти полгода и не нуждается в поучениях, а тем более не потерпит неуважения к Вооруженным Силам.

«Не хочу давать оценку Amnesty International как организации. Но, заявление они сделали абсурдное и оскорбительное. Договорились о том, что почти обвинили Вооруженные Силы Украины в создании опасности для гражданских лиц. Их заявление можно понять так, будто украинская армия создает опасность для украинских граждан. Не думаю, что эта правозащитная организация хотела сделать что-нибудь плохое. Может, это неудачный подбор слов или, может быть, неудачные акценты. Но эти заявления звучат как неуважение к ВСУ и к нам – украинцам. А мы не любим, когда нас не уважают. В конце концов, мы на своей земле воюем за свою землю и за будущее наших детей. Поучать нас и читать нам мораль не надо», - добавила Ирина Верещук.

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