В Китае не дают ответ на запрос Зеленского о двусторонних переговорах, и называют войну, которую начала россия, «украинским кризисом»

Президент Владимир Зеленский стал инициатором двусторонних переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, однако в Министерстве иностранных дел КНР не дают ответ на это предложение.

Об этом сообщает издание people.cn.

Представителя внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин во время общения с журналистами попросили объяснить, есть ли у КНР планы по поводу будущих контактов президентов. Она ответила обтекаемо.

— Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса, - заявила Хуа Чуньин.

При этом, КНР всегда использует именно такое определение, когда комментирует войну против Украины. Там также не называют россию – страной-агрессором. Вместо этого Пекин поддерживает пропаганду москвы, основной тезис которой заключается в том, что страны Запада и НАТО угрожают безопасности рф.

Напомним, Украина ищет возможность поговорить с лидером КНР о войне с россией, потому что Китай может повлиять на кремль.