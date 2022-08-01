Эрдоган прилетел в Сочи к путину, чтобы обсудить войну в Украине, зерно и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретиться в Сочи с российским диктатором владимиром путиным 5 августа и обсудит с ним вопросы войны России против Украины.

Об этом сообщает турецкой информационное агентство Anadolu.

Эрдоган и путин обсудят войну россии против Украины и реализацию «зерновой сделки», где Стамбул и ООН выступают посредниками. Сообщается, что они обсудят «шаги по устранению проблем на пути действенности зернового коридора».

Также президент Турции «акцентирует внимание на готовности Анкары к посильному вкладу в прекращение кровопролития и достижению режима прекращения огня».

Кроме Украины Эрдоган и путин обсудят вопросы Сирии, где Турция собирается проводить военную операцию, а также сотрудничество Турции и рф в разных сферах.

По информации российских СМИ, в 15:00 запланирована встреча Эрдогана с глазу на глаз с путиным, затем в составе делегаций.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.

До этого исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar россии и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.