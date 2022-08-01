Израиль нанес удары по сектору Газа и начал операцию против Исламского джихада

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по сектору Газа 5 августа после угроз со стороны «Исламского джихада».

Об этом сообщает «Haaretz».

«Исламский джихад» угрожал отомстить за арест одного из своих высокопоставленных террористов Бассама аль-Саади на этой неделе. В преддверии ударов премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц провели встречи для оценки ситуации с безопасностью в Газе.

- Нашим врагам в целом и главам ХАМАС и Исламского джихада я прямо говорю – ваше время ограничено, - заявил Ганц в конце встречи. – Угроза так или иначе будет устранена. Ситуация, в которой безответственные террористы, некоторых из которых даже нет в этом районе, взяли в заложники жителей Газы, в конце концов, вернется и покусает их.

Армия обороны Израиля объявила, что новая операция в Газе будет называться Рассвет и направлена на объекты Исламского джихада. В результате удара убит высокопоставленный представитель «Исламского джихада».

Согласно палестинским сообщениям, атаки поразили палестинскую башню в районе Римал в Газе. Четверо человек погибли, в том числе пятилетняя девочка, и еще 23 получили ранения в результате авиаударов Израиля.

Армия обороны Израиля разворачивает дополнительные батареи для своей системы противоракетной обороны «Железный купол» в центральной части Израиля как мера пресечения против возможного ракетного обстрела из Сектора Газы.