Уволилась глава украинского филиала Amnesty International – она не согласна с манипулятивными обвинениями ВСУ

Глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась со своей должности, потому что головной офис организации не принял ее замечания о резонансном отчете о якобы нарушении со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом Покальчук сообщила в Facebook.

Напомним, что ранее Amnesty International выпустила отчет, в котором обвинила ВСУ в якобы возможных нарушениях законов войны и размещении военной техники в городах. При этом организация уделила мало внимания российской агрессии против Украины.

Покальчук заявила, что пыталась донести до руководства Amnesty International, что отчет односторонний, однако ее не послушали.

«Но в таких важных отчетах, которые публикуются в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о начавших эту войну. Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International, наконец, обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды».