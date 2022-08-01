«Как слон в посудной лавке»: Поведение конгрессменки Спартц начало раздражать ее коллег по парламенту

Агрессивная критика со стороны конгрессвумен Виктории Спартц в адрес Украины и ее руководства начала раздражать ее коллег по парламенту и не только.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает Liga.net.

Недавно представители совета национальной безопасности США и Государственного департамента специально для Спартц устроили двухчасовой брифинг, чтобы объяснить неуместность ее поведения.

Издание со ссылкой на источники пишет, что американские чиновники опасаются, что заявления Спартц могут подорвать доверие к Владимиру Зеленскому и нанести вред американо-украинским отношениям.

– Я пытаюсь ей объяснить, что прекрасно знаю о проблеме коррупции. Но говорить о коррупции сейчас, когда они под осадой – это все равно что оклеивать ванную обоями, когда дом вокруг горит. Это контрпродуктивно, – заявил CNN один из конгрессменов от Республиканской партии.

По данным телеканала, три ведущих республиканца из ключевых комитетов Палаты представителей – по вопросам иностранных дел, разведки и вооруженных сил – призвали Спартц смягчить свою позицию.

– Мы все говорили с ней. Это раздражает людей, потому что это вредит делу, – заявил другой собеседник CNN из республиканцев.

Спартц хочет в следующем году присоединиться к комитету Палаты представителей по иностранным делам, но из-за ее поведения отдельные республиканцы предупредили руководство партии, что будут «очень расстроены» в случае такого назначения.

По данным телеканала, проблемы со Спартц начались еще в начале марта, когда двухпартийная делегация Конгресса – преимущественно из комитета по иностранным делам – уехала в Польшу на украинскую границу.

Спартц не была приглашена, но тоже поехала – за свой счет. Там она связалась с делегацией и приняла участие в некоторых встречах. Ее неожиданное появление сначала восприняли положительно, но конгрессвумен проявила себя не с лучшей стороны.

– Она была как слон в посудной лавке. Я не знаю, это разочарование, или она чувствовала, что не получает достаточно нужной информации, но она была просто грубой, — сказал один из конгрессменов от Республиканской партии.

Как известно, член Палаты представителей США Виктория Спартц в начале обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Также она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призывал МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

В ОП отреагировали упреки Спартца в отношении Ермака: «Если имеет доказательства – пусть обнародует».

Позже СМИ сообщили, что среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США нарастают опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинским властям может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент — и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс.