Эрдоган и путин договорились о частичной оплате за российский газ в рублях

Президент россии владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать частичную оплату за российский газ в рублях.

Об этом сообщило российское издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера рф Александра Новака.

По его словам, на встрече в Сочи президенты обсуждали поставки российского газа в Турцию. Новак уточнил, что страна-агрессор россия поставляет в Турцию около 26 млрд кубометров ежегодно.

- В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях, — сказал он.

По словам Новака, Турция и россия также обсуждали сотрудничество в банковско-финансовой сфере, по которой были достигнуты «большие соглашения».

Вице-премьер рф также добавил, что российские коммерческие компании и граждане РФ «должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота в национальной валюте».

Как известно, в пятницу, 5 августа, президент Турции встретился в Сочи с российским диктатором владимиром путиным.

Накануне издание Washington Post сообщало, что путин обратится к Эрдогану на встрече за помощью в обходе западных санкций.