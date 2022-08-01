Эрдоган снова предложил путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе кремля владимиру путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Hurriyet.

По словам Эрдогана, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

- Я подчеркиваю, что победителя в войне не будет. Несмотря на трудности на местах, я также твердо верю, что кризис будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру, - заявил он.

Как известно, это уже не первое такое предложение Эрдогана по организации встречи Владимира Зеленского и владимира путина.