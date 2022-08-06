Папа Римский встретился с украинским послом в Ватикане – вместе они обсуждали визит Папы в Киев

Папа Римский Франциск в субботу принял украинского посла в Ватикане Андрея Юраша, с которым, по словам последнего, обсуждал возможную поездку в Украину.

Об этом написал Юраш у себя в Twitter.

Он отметил, что Папа выразил поддержку Украине и хочет показать близость к стране путем визита.

«Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину» – важные слова Папы Франциска, высказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны ждала Папу, и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан», – написал Юраш в Twitter.

В свою очередь, официальное сообщение Ватикана о встрече Франциска с украинским послом не содержит упоминаний о теме их разговора.

Напомним, в воскресенье, 31 июля, после чтения молитвы Папа Римский Франциск обратился с миротворческим призывом в отношении истерзанной войной Украины.