В Болгарии заявили, что не останавливали выдачу виз россиянам

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам.

Об этом сообщило Радио Свобода.

В то же время в комментарии местному изданию БТА в министерстве пояснили, что процесс оформления виз затягивается из-за сокращения технического персонала.

«На данный момент прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории россии не прекращено. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет отдается чрезвычайным и гуманитарным случаям», - заявили в МИД Болгарии.

О том, что Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщило и российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в москве.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам россии не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг длиннее, чем обычно, но мы работаем», – сообщили в посольстве.

Отмечается, что выдачу виз для владельцев недвижимости из россии также не прекращали.

Напомним, президент Болгарии назначил временного премьера, который будет более мягким к россии.