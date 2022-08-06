В Болгарии заявили, что не останавливали выдачу виз россиянам

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам.
Об этом сообщило Радио Свобода.
В то же время в комментарии местному изданию БТА в министерстве пояснили, что процесс оформления виз затягивается из-за сокращения технического персонала.
«На данный момент прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории россии не прекращено. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет отдается чрезвычайным и гуманитарным случаям», - заявили в МИД Болгарии.
О том, что Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщило и российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в москве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам россии не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг длиннее, чем обычно, но мы работаем», – сообщили в посольстве.
Отмечается, что выдачу виз для владельцев недвижимости из россии также не прекращали.
Напомним, президент Болгарии назначил временного премьера, который будет более мягким к россии.