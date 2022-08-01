Эрдоган получил неофициальное предупреждение от ЕС о негативных последствиях для экономики страны из-за сближения с россией, – СМИ

Турция по неофициальным каналам получила предупреждение от Запада о негативных последствиях сближения с россией для экономики.

Об этом пишет Financial Times, передает Espreso.tv.

Издание утверждает, что в западных столицах озабочены углублением турецко-российского сотрудничества и предупреждают Анкару, что она пострадает, если поможет москве обходить санкции.

Источники FT информируют, что в ЕС внимательно следят за турецко-российским сотрудничеством и обеспокоены тем, что Турция превращается в платформу для торговли с россией.

Один из собеседников газеты назвал поведение Анкары относительно россии очень оппортунистическим и подчеркнул, что турок пытаются заставить обратить внимание на эти опасения.

Один из чиновников ЕС предположил, что западные компании могут призвать прекратить отношения с Турцией, или сократить их, в случае расширения отношений с россией.

В то же время сразу три источника заявили, что в Брюсселе пока не было никаких официальных дискуссий по поводу потенциальных последствий для Турции.

По данным FT, предупреждения в адрес Анкары прозвучали на следующий день после того, как российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели длительную встречу лицом к лицу в Сочи и пообещали увеличить объемы двусторонней торговли и углубить финансовые связи.

В частности, речь идет о согласии Турции частично платить за газ с рф рублями и разрешить использование российской платежной системы «Мир», когда Visa и Mastercard приостановили операции с карточками граждан страны-оккупанта.

После встречи с Путиным Эрдоган заявил, что по меньшей мере пять турецких банков работают над адаптацией к российской платежной системе «Мир», что будет означать возможность для россиян проводить платежи с российскими банковскими картами в Турции.

– Существует также российская платежная система «Мир». Сейчас наши пять банков продолжают работать над этим. Здесь тоже есть серьезные изменения. Это, конечно, будет очень комфортным процессом для приезжающих из России туристов, они смогут делать покупки и оплачивать отели, - заявил Эрдоган.

В целом же, во время встречи Путин и Эрдоган договорились о расширении сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, финансов и строительства.