Госсекретарь США отправился в турне по Африке, чтобы отговорить местных политиков от сотрудничества с россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Южную Африку, чтобы начать турне, целью которого является разработка стратегии противодействия усилиям России по подрыву демократии в Африке.

Об этом сообщает УНН.

ЮАР, как и 16 других африканских стран, воздержалась во время голосования по резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину, а ДР Конго и Руанда проголосовали за нее. Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался осудить вторжение России.

Южная Африка входит в группу БРИКС, где также Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, страны, которые считаются «ведущими мировыми экономиками с формирующимся рынком».

В то время как российское вторжение 24 февраля вызвало широкое осуждение со стороны стран G7 и их союзников, единственной страной БРИКС, поддержавшей резолюцию ООН, была Бразилия, а Южная Африка, Китай и Индия воздержались. Одной из многих причин, почему некоторые африканские страны не заняли позиции по войне в Украине, являются исторические отношения континента с бывшим Советским союзом.