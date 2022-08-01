Израиль заявил об окончании операции против террористов – за три дня уничтожили руководство «Исламского джихада»

Израиль останавливает операцию «Рассвет» против боевиков «Исламского джихада» в Секторе Газа – ее цель была достигнута.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид во время встречи с военными, пишет «Зеркало недели».

– Целые операции достигнуты, продолжать ее нет смысла, – сказал Лапид.

Сегодня он вместе с министром обороны Бени Ганцем посетил Южное командование и пункты управления Армии Израиля. Чиновники пообщались с военными и узнали об оперативной обстановке в регионе.

Также при посредничестве Египта Израиль и Палестина договорились о перемирии, которое начало действовать с 20:00 7 августа.

Напомним, 5 августа Армия Израиля начала широкомасштабную воздушную операцию «Рассвет» против Исламского джихада в Секторе Газа. Израиль заявил, что ликвидировал все высшее руководство «Исламского джихада»: убиты Тайсира аль Джабари и Халеда Мансура, арестованы Бассама ас-Саади.

В ответ Исламский джихад выпустил над Израилем более 580 ракет. 97% из них перехватила система ПВО "Железный купол". Еще более 120 ракет упали в Газе – погибли более 20 мирных жителей.