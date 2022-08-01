Зеленский анонсировал новые поставки западного оружия для ВСУ

Украина ожидает новости о поддержке оружия от западных партнеров.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
– Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.
– Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей, – сказал Зеленский.