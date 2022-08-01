Госсекретарь США надеется, что российско-украинскую войну закончат дипломатическим путем

США надеются, что военный конфликт в Украине удастся разрешить по дипломатическому пути.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает НВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день США будут отстаивать суверенитет Украины.

– США надеются, что ситуация в Украине будет впоследствии урегулирована дипломатически. Но пока нужно отстаивать ее суверенитет, – заявил он.

Ранее 5 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.