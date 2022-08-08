В Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», подаренный москвой

Власти Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», подаренный городу москвой в 1989 году.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Yle.

Советский монумент работы скульптора Олега Кирюхина находился на площади Хакания. После демонтажа его отправили баржей на склад Художественного музея Хельсинки. Свое решение убрать памятник власти города объяснили «реорганизацией транспортного движения».

🇫🇮 В Хельсинки, monument "World Peace" был представлен в Советском Союзе. Monument должен быть переведен в художественное здание, где его будущем счастливом месте будет удостоен. pic.twitter.com/Mky3IHcQnX – Milena Mahammadi (@MilenaMahammadi) August 8, 2022

При этом дискуссия о необходимости его демонтажа вспыхнула после полномасштабного вторжения россии в Украину.