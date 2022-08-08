В Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», подаренный москвой

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09.08.2022 00:21

Власти Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», подаренный городу москвой в 1989 году.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Yle.

Советский монумент работы скульптора Олега Кирюхина находился на площади Хакания. После демонтажа его отправили баржей на склад Художественного музея Хельсинки. Свое решение убрать памятник власти города объяснили «реорганизацией транспортного движения».

При этом дискуссия о необходимости его демонтажа вспыхнула после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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