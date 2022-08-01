Amnesty International использовала для своего отчета показания людей, находившихся под давлением в тюрьмах и фильтрационных лагерях

Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях. А значит, интервью отобраны под очевидным давлением.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В процесс сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: в Донецкой и Луганской области или Крым.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди «желающих» предоставить подобного рода информацию.

Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобное «правильное» интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

Напомним, что 4 августа Amnesty International опубликовала отчет , в котором говорится, что присутствие украинских военных в жилых районах повышает риск для мирных жителей во время вторжения россии. После публикации Президент Зеленский обвинил группу в попытке снять с России ответственность за военную агрессию . А также упрекнул Amnesty International за то, что они проигнорировали террор кафиров на Запорожской АЭС . Кроме того, глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась , заявив, что отчет был пропагандистским подарком для Москвы.