Сейчас нет военно-политических контактов между Украиной и россией, - Подоляк

Переговоры с российской стороной возможны только при условии нескольких важных тактических поражений России.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью французской газете Le Figaro.

– К сожалению, с россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с россией возможен только при нескольких важных тактических поражениях, – отметил Подоляк.

- Россия использует стратегию террористических атак, сознательно нанося удары по местам, где находятся только мирные жители. Их цель – деморализовать и посеять панику среди населения, чтобы оно давило на правительство и требовало немедленного заключения мирного договора на любых условиях. Но Украина сейчас крайне мобилизована, и население понимает, что те жертвы, на которые сегодня идет, необходимы для победы над россией, - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в настоящее время контактов между Украиной и россией на военно-политическом уровне нет. Но есть диалог по гуманитарной составляющей: обмену пленными, телами погибших военных, по гуманитарным коридорам, а также переговоры через посредников по экспорту зерновых.