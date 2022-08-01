Агенты ФБР провели обыск в доме Трампа во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его доме в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

– Они даже сломали мой сейф, – подчеркнул экспрезидент.

По данным двух осведомленных источников, обыск был связан с обвинениями по делу о том, что окружение Трампа ненадлежащим образом вывезло из Белого дома ящики с президентскими документами после завершения его полномочий. Один из источников отметил, что рейд ФБР продолжался «в течение часов».

Трамп, первым подтвердивший проведение обыска, заявил, что территория его дома была заблокирована большой группой агентов ФБР. Он также отметил, что связывался с соответствующими правительственными учреждениями, подчеркнув, что этот рейд «не был необходим или уместен».

При этом, как отмечает издание, в момент обыска Трамп находился не в имении в Мар-а-Лаго, а в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.

Напомним, в феврале в резиденции 45-го президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго были обнаружены коробки с секретными документами. Часть из них были обозначены как «совершенно секретные».