Волкер прокомментировал обвинения Спартц в адрес Украины и Ермака

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хоть и не специально, но играют на руку россии.

В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.

«Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он прокомментировал письмо Виктории Спартц о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке. Волкер отметил, что Зеленский руководит воюющей страной, а это чрезвычайная работа, а Ермак является частью его команды. Представитель США добавил, что никаких сомнений в этих людях в Белом доме нет.

«Я считаю, что оно очень неуместно. Она – возможно, бессознательно – этим письмом усилила тех крайних левых и крайне правых в США, кто не хочет помогать Украине. Мне неизвестно ни о каких сомнениях в персональном составе президентской команды, включая Андрея Ермака», - уточнил Волкер.

Кроме того, он высказался и о заявлениях о причастности Ермака к провалу спецоперации по задержанию «вагнеровцев»:

«Это некая конспирология, закрученная вокруг другой конспирологии. В США это не работает. Никто не руководствуется такими соображениями, когда оценивает представителей Украины и принимает решение о наших отношениях с ними».

Как известно, член Палаты представителей США Виктория Спартц в начале обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Также она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «должен решить проблему» Андрея Ермака и призывала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

В ОП отреагировали на упреки Спартц в отношении Ермака: «Если имеет доказательства – пусть обнародует».

Позже СМИ сообщили, что среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США стали нарастать опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинским властям может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент — и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс.