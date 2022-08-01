ISW: россия не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО

Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как это уже произошло с потоплением российского крейсера «Москва».

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

«Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар», - говорится в сообщении.

ISW пишет, что Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.