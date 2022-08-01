Работаем над этим, - Ким рассказал, что для Николаевщины очень важно, чтобы ее порты включили в «зерновой коридор»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области работают над созданием зернового коридора через Николаевщину, в том числе.

Об этом он рассказал в ходе телемарафона.

На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается – для Николаевской области важно быть в этой логистической цепочке. Однако на уступки ради этого, по словам Кима, идти не надо.

— Это не секрет, что мы рассматриваем вопрос по включению Николаева в коридор (зерновой - ПН). Потому что у нас шесть портов и значительная часть экспорта идет через Николаев. Это логистически важно для региона. Мы этого очень ждем, работаем над этим. Но я считаю, что на территориальные уступки или те, что связаны с войной, идти не надо, чтоб нас не шантажировали, - сказал глава ОВА.

Напомним, что «зерновой коридор» заработал на выход и вход: в Украину 6 августа впервые с начала войны прибыло судно под загрузку.

1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, из Одесского порта отбыло судно, загруженное украинским зерном.