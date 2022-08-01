Соучредитель шведского подразделения Amnesty International заявил об увольнении из-за скандального отчета о ВСУ

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг заявил, что покидает свой пост из-за скандального отчета организации о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Svenska Dagbladet и Expressen.

- Я являюсь членом (организации, - ред.) уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество, - заявил Вестберг.

Он добавил, что в начале своего существования компания работала над освобождением политзаключенных, однако постепенно «расширила свой мандат».

Вестберг в 1963 году стал основателем шведского филиала Amnesty International. В 1976-1982 годах был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также является членом комитета Нобелевской премии по литературе.

Напомним, что 4 августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится, что присутствие украинских военных в жилых районах повышает риск для мирных жителей во время вторжения россии. После публикации Президент Зеленский обвинил группу в попытке снять с россии ответственность за военную агрессию. А также упрекнул Amnesty International за то, что они проигнорировали террор оккупантов на Запорожской АЭС. Кроме того, глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась, заявив, что отчет был пропагандистским подарком для москвы.

В итоге в Amnesty International извинились перед украинцами, но не за сам скандальный отчёт, а за то, какую реакцию он вызвал.